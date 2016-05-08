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مصرع 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بـ"حجيرات قنا".. والسبب قطعة أرض

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مصرع 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بـ"حجيرات قنا".. والسبب قطعة أرض مصرع 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بـ"حجيرات قنا".. والسبب قطعة أرض
لقى 3 أشخاص مصرعهم، من بينهم شخص تلقى طلقات نارية عن طريق الخطأ فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من المواطنين بنجع المعلا بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا بسبب الخلاف على قطعة أرض، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا للإحالة إلى النيابة.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، إخطاراً من اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية النارية بين أفراد بنجع المعلا بقرية الحجيرات التابعه لمركز قنا.
>انتقلت قوة أمنية بقيادة العقيد دكتور محسن كمال، مأمور مركز قنا، وعدد من سيارات الأمن المركزي وفرضت كردونا أمنيا حول القرية، وتبين أن الاشتباكات أسفرت عن مصرع كل من سماسم ضاحى عبدالتواب، 38 سنة وعاطف بكرى 45 سنة، وإبراهيم عبد التواب 24 سنة الذى تلقى طلقات نارية عن طريق الخطأ أثناء مرور وسط الاشتباكات، تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات، بعد نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى العام.

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