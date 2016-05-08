التحقيق مع مراقب إعدادى بالشرقية حاول تغشيش طالبة فى الامتحان

قرر طارق ضوة مدير إدارة ديرب نجم التعليمية بالشرقية، اليوم الأحد، إحالة مراقب لجنة بمدرسة اكوة الإعدادية للشئون القانونية لشروعه فى تغشيش إحدى الطالبات.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- التحقيق مع موجهين بـ"ديرب نجم" لتقصيرهما فى متابعة لجان الامتحانات
وكان قد تفقد مدير الإدارة التعليمية عددا من المدارس في إطار جولات يومية لمتابعة أعمال الامتحانات تحت شعار " لا للغش "، وذلك في مدارس " اكوة الاعدادية ، اكوة الابتدائية ، صفط زريق الجديدة ، صلاح سالم الاعدادية بصفط زريق" ، وتلاحظ انتظام أعمال الامتحانات، إلا أنه رصد الواقعة السابق الإشارة إليها، مما استدعى إحالة المراقب للتحقيق .
>- التحقيق مع موجهين بـ"ديرب نجم" لتقصيرهما فى متابعة لجان الامتحانات