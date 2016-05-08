ترامب يتراجع ويؤيد زيادة الضرائب على الأثرياء الأمريكيين

قال دونالد ترامب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية يوم الأحد إنه منفتح على فكرة زيادة الضرائب على الأثرياء في البلاد متراجعا عن اقتراحه السابق خفض الضرائب على جميع الأمريكيين.

وبحسب رويترز قال ترامب لقناة تلفزيون (إيه.بي.سي) “أرغب في أن أدفع أكثر.. واعلموا أن الأثرياء أيضا راغبون في أن يدفعوا أكثر.”

وتعهد ترامب بتوحيد الحزب خلفه بعد أن حسم بطاقة الحزب فعليا لصالحه إثر خروج منافسيه المتبقين من السباق الأسبوع الماضي.

لكن شخصيات بارزة من داخل الحزب الجمهوري لا تزال منقسمة بشدة حول ترشيح الملياردير القادم من نيويورك. وكان جمهوريون مثل بول ريان رئيس مجلس النواب قد نأوا بأنفسهم عن ترامب بشأن اقتراحه فرض حظر مؤقت على دخول المسلمين للولايات المتحدة.

وتتصادم اللغة النارية التي استخدمها ترامب ضد التجارة مع آراء ريان وكثير من قيادات الجمهوريين المؤيدين لقطاع الأعمال.

كان اقتراح لترامب نشر في سبتمبر أيلول قد تضمن إعفاءات ضريبية واسعة النطاق لشركات الأعمال وللأسر. واقترح ترامب أيضا خفض الحد الأقصى للضريبة على الدخل من 39.6 في المئة حاليا إلى 25 في المئة.