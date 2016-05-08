أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش -
8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
السفيرة عزيزة - قرارات الرئيس السيسي بعد تفجير الكنيستين -
"تموين الإسكندرية" تستعد لتسليم 4317 بطاقة ذكية للمواطنين -
بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه -
محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة" -
السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة -
الكنيسة تستبدل الداخلية بابناء الكنيسة لتفتيش حاضرى العزاء -
أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

رئيس الوزراء يزور غرفة عمليات مركز المعلومات لمتابعة عمليات توريد الأقماح

Google+ Print
رئيس الوزراء يزور غرفة عمليات مركز المعلومات لمتابعة عمليات توريد الأقماح رئيس الوزراء يزور غرفة عمليات مركز المعلومات لمتابعة عمليات توريد الأقماح

المهندس شريف إسماعيل – أرشيفية

قام المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة غرفة العمليات التي تم تشكيلها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وذلك للمرة الثانية خلال ساعات، لمتابعة الموقف الخاص بسير عمليات توريد الإقماح المحلية على مستوى الجمهورية.

وأجرى رئيس الوزراء اتصالات ـ عبر نظام ” كونفرانس“ ـ بكل من محافظي الوادي الجديد، والغربية، والمنيا، والفيوم، حيث إطمأن على سير عمليات التوريد بتلك المحافظات، إلى جانب فتح جميع الشون الترابية لاستيعاب الكميات التي يتم توريدها من جانب المزارعين، ووجه المحافظين بتشكيل فرق عمل تقوم بالمرور على الشون الترابية وتفقد أوضاعها على الطبيعة، وإعداد تقارير لرفعها إلى غرفة العمليات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. كما وجه رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بسرعة توفير المبالغ المخصصة لسداد مستحقات الموردين للإقماح من المزارعين.

من جانبه أشار مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار إلى أن الشكاوى التي تلقتها غرفة العمليات من المحافظات قد بلغ عددها حتى السادسة من مساء اليوم (75) شكوى، تم حل (66) شكوى، وجاري اتخاذ اللازم بشأن (9) شكاوى. كما تمت الإشارة إلى أن محافظة الشرقية قد جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد الشكاوى بواقع (14) شكوى، في حين تم تتلقي غرفة العمليات سوى شكوى واحدة فقط من كل من محافظات أسوان وأسيوط وسوهاج وبني سويف.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر

فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر

فيديو| نقيب الصحفيين: «داخلين على أيام صعبة»

فيديو| نقيب الصحفيين: «داخلين على أيام صعبة»

فيديو| مدير معهد ناصر: خروج 8 حالات خلال 48 ساعة بعد استقرار حالتهم

فيديو| مدير معهد ناصر: خروج 8 حالات خلال 48 ساعة بعد استقرار حالتهم

بالفيديو والصور.. كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية"

بالفيديو والصور.. كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية"