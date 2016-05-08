رئيس الوزراء يزور غرفة عمليات مركز المعلومات لمتابعة عمليات توريد الأقماح

قام المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة غرفة العمليات التي تم تشكيلها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وذلك للمرة الثانية خلال ساعات، لمتابعة الموقف الخاص بسير عمليات توريد الإقماح المحلية على مستوى الجمهورية.

وأجرى رئيس الوزراء اتصالات ـ عبر نظام ”فيديو كونفرانس“ ـ بكل من محافظي الوادي الجديد، والغربية، والمنيا، والفيوم، حيث إطمأن على سير عمليات التوريد بتلك المحافظات، إلى جانب فتح جميع الشون الترابية لاستيعاب الكميات التي يتم توريدها من جانب المزارعين، ووجه المحافظين بتشكيل فرق عمل تقوم بالمرور على الشون الترابية وتفقد أوضاعها على الطبيعة، وإعداد تقارير لرفعها إلى غرفة العمليات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. كما وجه رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بسرعة توفير المبالغ المخصصة لسداد مستحقات الموردين للإقماح من المزارعين.

من جانبه أشار مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار إلى أن الشكاوى التي تلقتها غرفة العمليات من المحافظات قد بلغ عددها حتى السادسة من مساء اليوم (75) شكوى، تم حل (66) شكوى، وجاري اتخاذ اللازم بشأن (9) شكاوى. كما تمت الإشارة إلى أن محافظة الشرقية قد جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد الشكاوى بواقع (14) شكوى، في حين تم تتلقي غرفة العمليات سوى شكوى واحدة فقط من كل من محافظات أسوان وأسيوط وسوهاج وبني سويف.

أ ش أ