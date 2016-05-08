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طائرات حربية تركية تهاجم أهدافا لمقاتلين أكراد في العراق

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طائرات حربية تركية تهاجم أهدافا لمقاتلين أكراد في العراق طائرات حربية تركية تهاجم أهدافا لمقاتلين أكراد في العراق

طائرات حربية تركية

قالت مصادر عسكرية إن طائرات حربية تركية قصفت أهدافا لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق يوم الأحد كما نُفذت عمليات في مطلع الأسبوع ضد مقاتلي الحزب في جنوب شرق تركيا.

وأضافت المصادر أن طائرات من طراز إف-16 وإف-4 2020 دمرت مخابئ ومخازن ذخيرة في أربع مناطق بشمال العراق بينها قنديل حيث توجد معسكرات لحزب العمال الكردستاني.

وبحسب رويترز تابعت المصادر أن الضربات الجوية شُنت في وقت مبكر من صباح يوم الأحد وعادت الطائرات إلى قواعدها بسلام.

وكثيرا ما تهاجم تركيا أهدافا لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق حيث تكثر المناطق الجبلية منذ انهيار وقف إطلاق النار بين الحزب وتركيا في يوليو تموز العام الماضي.

وتشتبك القوات التركية أيضا مع مقاتلين في عمليات بأنحاء جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية والذي شهد بعضا من أسوأ المعارك منذ ذروتها في التسعينات.

وقال الجيش في بيان إن قوات الأمن قتلت يوم السبت 12 مقاتلا في إقليمي ماردين وشرناق بجنوب شرق تركيا وفي إقليم تونجلي الشرقي.

وقال الجيش إن متفجرات دُمرت في هذه العمليات وأُلقي القبض على مقاتلين في إقليم هاكاري.

وقُتل أكثر من 40 ألفا منذ أن حمل حزب العمال الكردستاني السلاح ضد تركيا في عام 1984. وتصنف تركيا والولايات المتحدة وأوروبا الحزب على أنه تنظيم إرهابي.

 

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