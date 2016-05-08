«الحلبيون»..جاءوا مصر منذ 200 عام طلبا للرزق والعلم..أشهرهم الكواكبي وقاتل كليبر

مدينة حلب من أكبر وأهم المدن السورية التي لها تاريخ كبير ومذاق خاص بالنسبة لسوريا و لبلاد الشام وحتى لمصر. على امتداد التاريخ القديم كان هناك علاقات تجارية وعلمية وثقافية قائمة بين حلب وبين القاهرة، بداية من عهد المصريين القدماء وحتى العصر الحديث، وكانت من أكبر مدن الشام بجانب مدن دمشق وطرابلس واللازقية وحيفا والقدس ويافا وصيدا وغيرهم من المدن اللي هاجر بعض أهلها لمصر لأسباب كتير منها التجارة والإقامة وطلب العلم والدراسة في الأزهر الشريف.

الحلبيون جزء من سكان مصر

الحلبيين كونوا جزء مميز من التركيبة السكانية في مصر سواء الذين احتفظوا بهوياتهم السورية أو الذين اندمجوا وتمصروا وأصبحوا جزء ومكوّن من المكونات الديموغرافيا للشعب المصري.

كان من أكبر أوقات هجرات الحلبيين لمصر في عهد الدولة العثمانية، وذلك لاعتماد العثمانيين على الشوام بجانب عدد من المكونات الثانية مثل الأرمن و اليونانين و اليهود في إدارة الدولة، وخصوصًا في المناحي المالية والتجارية والثقافية.

تأثير الحلبيون على الاقتصاد في مصر

من الناحية الاقتصادية كان للتجار الحلبيين بصفة خاصة والشوام بصفة عامة تأثير كبير على الحركة الاقتصادية في مصر، بالأخص خلال القرنين الـ 19 والـ 20، كان الحلبيون ماهرين في التجارة، فعندما هاجروا للقاهرة فتحوا المتاجر والوكالات وبرعوا في عدة مجالات صناعية مثل صناعات الحرفية اليدوية وحياكة الحرير وصناعة الصاغة والمجوهرات في منطقة خان الخليلي.

كان منهم التاجر السفار إسماعيل بن عبد الرزاق بن ناصر الحلبي، وناصر الدين بن علي بن عبد القادر الحلبي، كما عُرف الحلبيين في تجارة الأقمشة وكانوا من أشهر تجارها ومنهم أحمد بن شهاب الدين الحلبي، والحاج بكير بن درويش الحلبي. وامتلك الحلبيين العديد من الوكالات التجارية مثل وكالات سليمان باشا وأحمد خليفة الحلبي وبكير الحلبي.

حاز أهل حلب في القاهرة على مساكن وأوقاف عديدة، خاصة في مناطق الحسين والجمالية وجوار المسجد الأزهر في حارة الخلوة المجاورة التي كانت مستقر بعض الحلبيين منهم العلامة الأزهري شحاته الحلبي والخواجة عطا الله وأخيه أحمد ولدي عبد الرحمن الحلبي، وسكنها أيضًا الشيخ الأزهري البارز أبي إسحاق بن إبراهيم الحلبي.

تصاهر وتزاوج الحلبيون والمصريات

ومن الناحية الاجتماعية لأن بالأساس مدينة حلب مدينة متنوعة ثقافية ودينيًا وعِرقيًا، فالحلبيين الذين هاجروا لمصر وأثروا عليها كانوا من مختلف الأطياف.

كان منهم المسلمين والمسحيين و اليهود ومن طائفة الأرمن والأكراد وغيرهم، فكل هؤلاء أثروا على تنويعة المجتمع المصري.

كما حدث تصاهر وتمازج بين الحلبيين مع المصريات، فتشير وثيقة تضمنها كتاب “الشوام في مصر”، تضم عقود زواج مخلط بين أجانب ومصريات تعود للعام 1533م، أن من بين 81 حالة زواج مختلط كان بينهم 17 حالة زواج حلبيين بمصريات.

وتأتي ثاني أعلى نسبة زواج مختلط في ذلك الوقت بعد الحمصيين. مما يدل على قوة التمازج بين الحلبيين والمصريين، وإقبالهم على مصاهرة المصريين.

الحلبيون في الجامع الأزهر

ومن الناحية الدينية على مر التاريخ من بعد إنشاء الجامع الأزهر الذي يُعد منارة علمية للمسلمين في العالم الإسلامي، هاجر لمصر كثير من طلاب العلم لنيل العلوم الدينية والفقة من علماء الأزهر.

ومنهم الطلاب الحلبيين الذين كانوا يوصفون بالـ “مجاوريين”، ولهم مقصورة في الأزهر ونقيب لهم وللشوام عمومًا بيتسمى “نقيب السادة المجاوريين الشوام” كان بيهتم بشئونهم.

وكان منهم اللي تدرج في المناصب وتولى منصب كبير المدرسين مثل أحمد بن إسماعيل بن أثير الحلبي ومن كبار علماء الأزهر العلامة شحاتة الحلبي وأبي إسحاق بن إبراهيم الحلبي من عين أعيان الأزهر الشريف.

سليمان الحلبي شرارة الثورة ضد الفرنسيين

ومن أشهر المجاوريين الطالب سليمان الحلبي الذي له تأثير كبير على الحركة السياسية المصرية والحراك والنضال ضد المحتل الفرنسي، بعد قيامة بمحاولة فدائية قتل فيها قائد الحملة الفرنسية في مصر الجنرال “كليبر” سنة 1800م في حي الأزبكية في القاهرة.

وبعد ما قام بقتل الجنرال قبض عليه وتمت محاكمته وإعدامه، الأمر الذى أدى إلى تحرك المصريين والسوريين ضد الفرنسيين، وكانت دماء سليمان الحلبي شرارة ثورة ضد الاحتلال الفرنسي، وقام المصريين والسوريين بجمع حملة توقيعات لاسعادة جثمان البطل الحلبي من فرنسا.

عبد الرحمن الكواكبي ودوره على الحركة الفكرية المصرية

ومن أبرز الشخصيات الحلبية اللي أثرت في مصر عالم كبيروجليل له اسهامات كبيرة في الحركة الفكرية المصرية والنضال هو “عبد الرحمن الكواكبي” السوري الحلبي، الذي كتب أهم كتاب عربي عمومًا في القرن الـ 19 كتاب “طبائع الاستبداد ومصارع الاستبداد.

“الكواكبي” صحفي وشخصية ثورية ومفكرة وكان ضد السياسيات العثمانية فأسس جريدة بتعتبر أول جريدة عربية رسمية وهي جريدة “الشهباء” وهو اسم من اسماء حلب وكان ينتقد فيها سياسيات العثمانيين، والذي أدى ذلك لإغلاق الجريدة، وانتقل للعيش في مصر وتتلمذ على يده الكثير وأثر في الحركة الفكرية والسياسية والصحفية المصرية.

كان شخصية واعية ومثقفة طاف العالم لتلقي العلم وينقل التجارب المعرفية للعرب وينشر الوعي عن سوء النظام العثماني، لما حس العثمانيين بخطورة الكواكبي عليهم قتلوه بالسم ، ودُفن في مصر.

أنور وجدي الحلبي وتأثيره على السينما المصرية

شخصية ثانية من أهم الشخصيات الحلبية اللي أثرت على مصر لكن في مجال مختلف هو مجال الفن والسينما هو “أنور وجدي” المصري المولد حلبي الأصل، فتى الشاشة الأول في فترة الأربعينيات والخمسينيات، ومن أبرز الفنانين في تاريخ السينما المصرية ومنتجيها.

تُصنف 6 من أفلامه من أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، قدم مجموعة متميزة في الأفلام التي إلى الآن علامة بارزة مضيئة في السينما المصرية تقريبًا 70 فيلم، منهم أفلام أمير الانتقام وغزل البنات وريا وسكينة ووقلبي دليلي والعزيمة. وكذلك أنتج عددًا من الأفلام.

“وجدي” كان له الفضل في اكتشاف أهم طفلة في تاريخ السينما المصرية، الطفلة المصرية أرمنية الأصل “فيروز” اكتشف موهبتها الغير عادية وقدمها للجمهور.

وهناك العديد من الشخصيات من أهل حلب كان لهم تأثير على مصر في مختلف المجالات والحياة الثقافية والفنية والاقتصادية ويعتبروا حجر في البناء المصري خلال القرون القليلة الماضية. مما يؤكد على قوة الصلة والترابط التاريخي بين حلب ومصر.