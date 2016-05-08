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رئيس الوزراء: فتح جميع الشون الترابية وفرق عمل لتفقد أوضاعها على الطبيعة

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رئيس الوزراء: فتح جميع الشون الترابية وفرق عمل لتفقد أوضاعها على الطبيعة رئيس الوزراء: فتح جميع الشون الترابية وفرق عمل لتفقد أوضاعها على الطبيعة
للمرة الثانية خلال ساعات، زار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، غرفة العمليات التى تم تشكيلها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، لمتابعة الموقف الخاص بسير عمليات توريد الأقماح المحلية على مستوى الجمهورية.

وأجرى رئيس الوزراء اتصالات ـ عبر نظام كونفرانس ـ بكل من محافظى الوادى الجديد، والغربية، والمنيا، والفيوم، حيث اطمأن على سير عمليات التوريد بتلك المحافظات، إلى جانب فتح جميع الشون الترابية لاستيعاب الكميات التى يتم توريدها من جانب المزارعين، ووجه المحافظين بتشكيل فرق عمل تقوم بالمرور على الشون الترابية وتفقد أوضاعها على الطبيعة، وإعداد تقارير لرفعها إلى غرفة العمليات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. كما وجه رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بسرعة توفير المبالغ المخصصة لسداد مستحقات الموردين للأقماح من المزارعين.

من جانبه أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن الشكاوى التى تلقتها غرفة العمليات من المحافظات قد بلغ عددها حتى السادسة من مساء اليوم (75) شكوى، تم حل (66) شكوى، وجار اتخاذ اللازم بشأن (9) شكاوى. كما تمت الإشارة إلى أن محافظة الشرقية قد جاءت فى المرتبة الأولى من حيث عدد الشكاوى بواقع (14) شكوى، فى حين تتلقت غرفة العمليات شكوى واحدة فقط من كل من محافظات أسوان وأسيوط وسوهاج وبنى سويف.


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