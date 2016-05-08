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النائب العام يأمر بضبط 22 متهمًا هاربًا لتورطهم فى اغتيال هشام بركات

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النائب العام يأمر بضبط 22 متهمًا هاربًا لتورطهم فى اغتيال هشام بركات النائب العام يأمر بضبط 22 متهمًا هاربًا لتورطهم فى اغتيال هشام بركات
كلف النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الأحد، الأجهزة الأمنية المختصة، بسرعة ضبط وإحضار 22 متهمًا هاربًا، نفاذًا لقرار إحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، على خلفية تورطهم مع 45 متهمًا آخرين فى واقعة اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات.

وأمر النائب العام بإرسال ملف التحقيقات فى قضية اغتيال النائب العام، المقيدة تحت رقم 314 لـسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد إحدى الدوائر الجنائية لمحاكمة المتهمين.

يشار إلى أن النائب العام أمر بإحالة 67 من عناصر جماعة الإخوان للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالتورط فى اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، والتخابر مع حركة حماس، وتلقى تدريبات عسكرية فى قطاع غزة لتنفيذ سلسلة عمليات إرهابية داخل .

إحالة 67 متهما باغتيال النائب العام السابق هشام بركات لمحكمة الجنايات
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