"أساسيات الرعاية المركزة".. دورة تدريبية بمستشفى الإسماعيلية العام

قال الدكتور عصام عبد الوهاب، مدير الإسماعيلية العام، إن إدارة الأمراض الصدرية بمديرية الصحة بالإسماعيلية نظمت اليوم دورة تدريبية عن أساسيات الرعاية المركزة والحالات الحرجة تحت رعاية دكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وذلك بقاعة مكتبة قسم النساء بمستشفى الإسماعيلية العام لعدد عشرين ممرضة من مختلف المستشفيات المركزية والعامة بالإسماعيلية تمهيدًا لتشغيل وحدات الرعاية المركزة بها.

وأشار مدير المستشفى العام إلى أنه يقوم بالتدريب فى الدورة كل من الدكتورة وفاء صلاح مدير الطب العلاجى والدكتور محمد خالد مدير العناية المركزة بالمستشفى العام ومستشفى أورام الإسماعيلية والدكتور محمد سليمان أخصائى القلب والعناية.

وأضافت حنان متولى مدير إعلام مستشفى الإسماعيلية العام أن الدورة التدريبية تقام على مدار خمسة أيام اعتبارًا من 8 حتى 12 مايو الجارى وتتناول أساسيات إنعاش القلب الرئوى والتعامل مع أجهزة التنفس الصناعى مكافحة العدوى بالعنايات المركزة وكيفية التعامل مع مرضى العنايات.

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