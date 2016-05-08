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تأجيل محاكمة 29 متهما بالانضمام للجماعة الإرهابية فى سوهاج لـ11 مايو

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تأجيل محاكمة 29 متهما بالانضمام للجماعة الإرهابية فى سوهاج لـ11 مايو تأجيل محاكمة 29 متهما بالانضمام للجماعة الإرهابية فى سوهاج لـ11 مايو
قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد تأجيل محاكمة 29 إخوانيًا متهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية بدائرة مركز المنشأة، إلى جلسة 11 مايو الجارى لاستكمال مرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين طارق حمودة، ومحمد أحمد عبد العزيز، وأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية، لعام 2015 بدائرة مركز المنشأة، عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، وتكدير الأمن العام، والتحريض على العنف، والقيام بمظاهرات بدون تصريح، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها.

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