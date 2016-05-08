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إغلاق صناديق الاقتراع فى الانتخابات البلدية فى لبنان

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إغلاق صناديق الاقتراع فى الانتخابات البلدية فى لبنان إغلاق صناديق الاقتراع فى الانتخابات البلدية فى لبنان

أغلقت صناديق الاقتراع فى المرحلة الأولى للانتخابات البلدية التى تجرى فى العاصمة اللبنانية بيروت ومنطقة البقاع فى الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت بيروت (السادسة بتوقيت القاهرة) لتبدأ عملية فرز الأصوات.

وقال رئيس "تيار المستقبل" اللبنانى سعد الحريرى، إنه "مع إغلاق صناديق الاقتراع أتوجه بالشكر العميق لكل البيارتة الذين قاموا بواجبهم الانتخابى لتبقى ديمقراطيتنا بخير وبيروت عاصمتنا محروسة بأهلها".

يشار إلى أن تيار المستقبل كان يدعم لائحة البيارتة التى كانت تؤيدها معظم الأحزاب السياسية الرئيسية فى لبنان.

من جانبه، قال النائب وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى فى تصريح عبر تويتر إنه"حتى الشيخ سعد غير مقتنع بلائحة البيارتة".. حسب قوله

وأضاف: "متى سينتخب صديق خان فى بيروت من أجل كل المواطنين من دون تمييز وبعيدا عن الاقصاء.(فى إشارة إلى رغبته فى انتخابات غير طائفية).

واعتبر أن تسمية إحدى اللوائح فيه إقصاء وتمييز للذين لا يحق لهم زورا التصويت وكأننا غرباء ولا تجعلوا من بيروت كهفا، نعم للانفتاح".(فى إشارة لاسم لائحة البيارتة التى يرى البعض أن اسمها يشير إلى سكان بيروت الأصليين دون المهاجرين).

يأتى ذلك فيما أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية أن نسبة التصويت فى الانتخابات البلدية فى العاصمة بيروت بلغت 16.73% عصر اليوم الأحد.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامى فى وزارة الداخلية والبلديات أن نسبة الاقتراع بلغت حتى الرابعة بعد الظهر (الثالثة بتوقيت القاهرة) فى فى محافظة بيروت: 17.76 فى المئة.

فى قضاء زحلة: 41.6 فى المئة.
>وفى قضاء راشيا: 35 فى المئة.
>وفى قضاء بعلبك: 48 فى المئة:
>وفى قضاء البقاع الغربى: 34 فى المئة.
>وفى قضاء الهرمل: 40 فى المئة.
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