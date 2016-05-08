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طائرات حربية تركية تهاجم أهدافا لمقاتلين أكراد فى العراق

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طائرات حربية تركية تهاجم أهدافا لمقاتلين أكراد فى العراق طائرات حربية تركية تهاجم أهدافا لمقاتلين أكراد فى العراق
قالت مصادر عسكرية أن طائرات حربية تركية قصفت أهدافا لحزب العمال الكردستانى فى شمال العراق اليوم الأحد كما وقعت عمليات فى مطلع الأسبوع ضد مقاتلى الحزب فى جنوب شرق تركيا.

وأضافت المصادر أن طائرات من طراز إف-16 وإف-4 2020 دمرت مخابئ ومخازن ذخيرة فى أربع مناطق بشمال العراق بينها قنديل حيث توجد معسكرات لحزب العمال الكردستانى.

وتابعت المصادر أن الضربات الجوية شُنت فى وقت مبكر من صباح اليوم الأحد وعادت الطائرات إلى قواعدها بسلام.

وكثيرا ما تهاجم تركيا أهدافا لحزب العمال الكردستانى فى شمال العراق حيث تكثر المناطق الجبلية منذ انهيار وقف إطلاق النار بين الحزب وتركيا فى يوليو العام الماضى.

وتشتبك القوات التركية أيضا مع مقاتلين فى عمليات بأنحاء جنوب شرق البلاد الذى تقطنه أغلبية كردية والذى شهد بعضا من أسوأ المعارك منذ ذروتها فى التسعينات.

وقال الجيش فى بيان أن قوات الأمن قتلت يوم السبت 12 مقاتلا فى إقليمى ماردين وشرناق بجنوب شرق تركيا وفى إقليم تونجلى الشرقى.

وقال الجيش أن متفجرات دُمرت فى هذه العمليات وأُلقى القبض على مقاتلين فى إقليم هاكارى.

وقُتل أكثر من 40 ألفا منذ أن حمل حزب العمال الكردستانى السلاح ضد تركيا فى عام 1984. وتصنف تركيا والولايات المتحدة وأوروبا الحزب على أنه تنظيم إرهابى.
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