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بالصور.. وكيل تعليم الغربية تتفقد مدرسة الصنايع ببسيون تمهيدا لافتتاحها

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بالصور.. وكيل تعليم الغربية تتفقد مدرسة الصنايع ببسيون تمهيدا لافتتاحها بالصور.. وكيل تعليم الغربية تتفقد مدرسة الصنايع ببسيون تمهيدا لافتتاحها
تفقدت فريدة مجاهد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الأحد، مدرسة السيدة صفية الثانوية الصناعية بصالحجر، التابعة لإدارة بسيون التعليمية، فى حضور مدير عام التعليم الفنى، ومدير عام الإدارة، وذلك للوقوف على مدى جاهزية المدرسة للافتتاح واستقبال الطالبات اعتبارا من العام القادم 2016 / 2017.

وأوصت وكيل الوزارة بضرورة البدء فى التجهيزات النهائية للملاعب والمكتبة، ومعمل العلوم، وصالة الرسم، والانتهاء من تجهيز الورش، والمعامل فوراً، علماً بأنه تم وضع خطة الندب لأعضاء هيئة التدريس العلمى والعملى والمواد الثقافية والأنشطة، وتم الانتهاء من ندب الجهاز الإدارى للمدرسة.

يذكر أن المدرسة هى أول مدرسة صناعية للبنات ببسيون لخدمة طالبات مدينة بسيون والقرى المجاورة، وبتكلفة حوالى 10.5 مليون جنيه على مساحة 4 أفدنة، ومن المقرر افتتاح تخصصات الملابس الجاهزة، والتريكو الآلى، وإصلاح وصيانة المعدات الكهربية، وذلك لخدمة البيئة المحيطة، وبناء على رغبة أولياء الأمور.

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درسة-السيدة-صفية-الثانوية-الصناعية-بصالحجر-(3)

درسة-السيدة-صفية-الثانوية-الصناعية-بصالحجر-(4)

درسة-السيدة-صفية-الثانوية-الصناعية-بصالحجر-(5)

درسة-السيدة-صفية-الثانوية-الصناعية-بصالحجر-(6)

درسة-السيدة-صفية-الثانوية-الصناعية-بصالحجر-(7)

درسة-السيدة-صفية-الثانوية-الصناعية-بصالحجر-(8)

درسة-السيدة-صفية-الثانوية-الصناعية-بصالحجر-(9)

درسة-السيدة-صفية-الثانوية-الصناعية-بصالحجر-(10)

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درسة-السيدة-صفية-الثانوية-الصناعية-بصالحجر-(13)

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