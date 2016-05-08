بالصور.. جنازة مهيبة لشهيد حلوان النقيب محمد حامد بمسقط رأسه فى المنوفية

فى مشهد جنائزى مهيب شيع الآلاف من أهالى قرية جنزور التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، والقرى المجاورة، جثمان الشهيد النقيب محمد حامد أبو عبيد معاون مباحث حلوان، والذى استشهد على يد ملثمين أثناء تفقده الحالة الأمنية بمنطقة عمله فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وشيعت الجنازة من المسجد البحرى بالقرية، بحضور مصطفى بيومى السكرتير العام المساعد واللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، والعميد ياسر زهنى مدير مباحث المديرية، والعميد حاتم السبع رئيس مجلس مدينة بركة السبع وسط حالة من الحزن من المشيعين، الذين رددوا هتافات مناهضة بالإرهاب ومطالبة بالقصاص لدماء الشهداء، منها "لا إله إلا الله الإخوان أعداء الله" وأخرى "يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح"

وقال أحمد أبو عبيد - 26 عاما - ابن عم الشهيد، إنه علم بخبر وفاة الشهيد من أسرته، وإنه التقى بالشهيد لآخر مرة منذ شهرين، مؤكداً أن الشهيد كان دائم الزيارة للقرية، موضحًا أنه منذ تخرجه وعمله بمديرية أمن الجيزة، وكان يتمتع بحسن الخلق والسمعة الطيبة بين أهالى قريته.

وأضاف مصطفى أحمد - صديق الشهيد - أن الشهيد كان دائم الاتصال به وبأصدقائه، وأن والده كان عميدا بالشرطة وتوفى منذ عام، وله شقيقتان وشقيقه أحمد "رائد شرطة".

واكتفت والدته بترديد عبارات "منهم لله اللى حرمونى منك يامحمد، منهم لله اللى حرمونى منك يا نور عنيا، ربنا يتنقم منهم".

يذكر أن سيارة شرطة كانت تقل ضابطا و8 أمناء شرطة، تعرضت لهجوم من مجهولين، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد مما أسفر عن استشهادهم جميعًا.

وصول جثمان أحد شهداء حلوان إلى مسقط رأسه بالمنوفية لدفنه بمقابر العائلة