النجمات من دون وصلات الشعر: صور صادمة

تستخدم أغلبية النجمات وصلات الشعر، أو ما يُعرف بـ باروكة الشعر، للحصول على تسريحة جميلة بشعر كثيف. هذه الموضة انتشرت بكثافة إلى درجة أننا نادراً ما نرى نجمة تطلّ بشعرها الطبيعي. لكن هل تخيلت يوماً كيف يبدو شكل النجمات من دون الشعر المستعار؟ اخترنا لك مجموعة من النجمات اللواتي نشرن صورهن بالشعر الطبيعي.

قد يعجبك:



كيلي جينير Kylie Jenner نشرت صورتها بالشعر الأسود القصير، وبدت جميلة؛ لكن هل يعقل أن يكون شعرها الأشقر الطويل كله مستعاراً؟

هيلاري دافHilary Duff ـ باعتقادنا ـ تستخدم الشعر الاصطناعي، وتحديداً بعد أن انتقلت من الشعر الأسود الطويل إلى الشعر الأشقر المتموّج في أيام.

سارة هايلاندSarah Hyland تحبّ الشعر القصير، ولا تستخدم وصلات الشعر .

أكدت نيكي ميناج Nicki Minaj أنّ شعرها الأسود الطويل طبيعي، ولم تستخدم الخصلات الاصطناعية يوماً.

شير لويد Cher Lloyd المعروفة بشعرها المجعّد تجرأت واعترفت بأنّ شعرها الطويل مستعار، ثمّ قرّرت أن تنشر صورة لها من دون وصلات الشعر، وقالت إنّها تحاول أن تريح شعرها قليلاً.

من جهتها، قصّت جينيفر لوبيز Jennifer Lopez شعرها لفترة كي تزيل وصلات الشعر.

انتشرت موضة الشعر القصير للتخلّي عن وصلات الشعر، ولتأمين الراحة اللازمة لفروة رأسك، حتى ينمو شعرك بصحّة أفضل.