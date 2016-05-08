"العربية": جناح إصلاحى إيرانى يدفع باتجاه إقناع الحرس الثورى للانسحاب من سوريا

كشفت مصادر إيرانية، بحسب قناة العربية الإخبارية، اليوم الأحد، أن "جناحا إصلاحيا" فى وزارة الخارجية الإيرانية يضغط على قادة الحرس الثورى الإيرانى الداعم للرئيس السورى بشار الأسد للانسحاب من سوريا.

وذكرت القناة، أن الدبلوماسيين الإصلاحيين يدفعون باتجاه إقناع قادة الحرس الثورى بعدم جدوى استمرار التدخل العسكرى فى سوريا فى ظل وجود توافق دولى يقضى برحيل الأسد فى بداية شهر أغسطس.

وأشارت إلى أن التيار الإصلاحى يعمل على تغطية شاملة لحجم الخسائر الإيرانية الكبيرة فى سوريا كى تقنع الرأى العام بضرورة الانسحاب من سوريا والموافقة على رحيل بشار الأسد.

>كما نقلت القناة عن مراقبين ايرانيين قولهم، "إن نبأ مقتل حوالى 80 من الحرس الثورى والميليشيات الشيعة وحزب الله اللبنانى، فى معارك خان طومان بريف حلب الجنوبى أثار جدلا واسعا فى إيران، حيث مكن الإصلاحيين من عمل ضغط أكبر على العسكر والتيار المتشدد من أجل الانسحاب من سوريا".

>من جهة أخرى، أفادت مصادر إيرانية بإرسال الحرس الثورى تعزيزات عسكرية إلى قرية "الحميرة" الواقعة فى جنوب مدينة حلب السورية، من أجل بدء معركة لاستعادة بلدة خان طومان.

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