أخبار فلسطين اليوم.. أبو مازن يصل القاهرة للقاء السيسى غدا

ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن اخبار فلسطين اليوم، وصل مطار القاهرة الدولى اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أبو مازن، فى زيارة لمصر تستغرق يومين، يلتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لبحث آخر التطورات الراهنة فى الأراضي الفلسطينية.

ومن المقرر أن يجري الرئيس الفلسطينى مشاورات مع الرئيس السيسي، غدا الاثنين، فيما يخص الوضع الفلسطيني بشكل عام، خاصة الجهود الرامية لدفع عملية السلام في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني.

ويعقد الرئيس الفلسطيني خلال زيارته عدة لقاءات مع الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، وسامح شكري وزير الخارجية.

ومن اخبار فلسطين اليوم ، جدد مستوطنون يهود اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك بفلسطين اليوم الأحد، من باب المغاربة عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، تحرسها قوة إسرائيلية معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة والتدخل السريع بشرطة الاحتلال.

كما أدى مستوطن ومستوطنة طقوسا تلمودية صامتة فى منطقة باب الرحمة، المعروفة باسم "الحرش" الواقعة بين المصلى المروانى وباب الأسباط فى الأقصى، بحماية عناصر من قوات الاحتلال.

وقال شهود عيان "إن المستوطنين ينفذون جولات استفزازية داخل المسجد، وعادة ما يتوقفون فى منطقة باب الرحمة للاستماع إلى شروحات من "حاخامات"، أو "مرشدين"، حول أسطورة "الهيكل المزعوم" مكان الأقصى، ويحاولون خلالها أداء طقوس وشعائر تلمودية فى المكان، يحبطها حراس المسجد فى معظم الأحيان".

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اقتحامات جديدة وطقوس تلمودية للمستوطنين فى المسجد الأقصى