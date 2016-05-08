أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش -
8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
السفيرة عزيزة - قرارات الرئيس السيسي بعد تفجير الكنيستين -
"تموين الإسكندرية" تستعد لتسليم 4317 بطاقة ذكية للمواطنين -
بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه -
محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة" -
السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة -
الكنيسة تستبدل الداخلية بابناء الكنيسة لتفتيش حاضرى العزاء -
أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار فلسطين اليوم.. أبو مازن يصل القاهرة للقاء السيسى غدا

Google+ Print
أخبار فلسطين اليوم.. أبو مازن يصل القاهرة للقاء السيسى غدا أخبار فلسطين اليوم.. أبو مازن يصل القاهرة للقاء السيسى غدا
ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن اخبار فلسطين اليوم، وصل مطار القاهرة الدولى اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أبو مازن، فى زيارة لمصر تستغرق يومين، يلتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح ، لبحث آخر التطورات الراهنة فى الأراضي الفلسطينية.

ومن المقرر أن يجري الرئيس الفلسطينى مشاورات مع الرئيس السيسي، غدا الاثنين، فيما يخص الوضع الفلسطيني بشكل عام، خاصة الجهود الرامية لدفع عملية السلام في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني.

ويعقد الرئيس الفلسطيني خلال زيارته عدة لقاءات مع الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، وسامح شكري وزير الخارجية.

ومن اخبار فلسطين اليوم ، جدد مستوطنون يهود اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك بفلسطين اليوم الأحد، من باب المغاربة عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، تحرسها قوة إسرائيلية معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة والتدخل السريع بشرطة الاحتلال.

كما أدى مستوطن ومستوطنة طقوسا تلمودية صامتة فى منطقة باب الرحمة، المعروفة باسم "الحرش" الواقعة بين المصلى المروانى وباب الأسباط فى الأقصى، بحماية عناصر من قوات الاحتلال.

وقال شهود عيان "إن المستوطنين ينفذون جولات استفزازية داخل المسجد، وعادة ما يتوقفون فى منطقة باب الرحمة للاستماع إلى شروحات من "حاخامات"، أو "مرشدين"، حول أسطورة "الهيكل المزعوم" مكان الأقصى، ويحاولون خلالها أداء طقوس وشعائر تلمودية فى المكان، يحبطها حراس المسجد فى معظم الأحيان".
>

اقتحامات جديدة وطقوس تلمودية للمستوطنين فى المسجد الأقصى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - قرارات الرئيس السيسي بعد تفجير الكنيستين

السفيرة عزيزة - قرارات الرئيس السيسي بعد تفجير الكنيستين

ملك البحرين يعزي السيسي "هاتفيًا" في ضحايا تفجير الكنيستين

ملك البحرين يعزي السيسي "هاتفيًا" في ضحايا تفجير الكنيستين

فيديو || متصل يهاجم السيسي علي الهواء .. الأخوان بيعايرونا في الشارع

فيديو || متصل يهاجم السيسي علي الهواء .. الأخوان بيعايرونا في الشارع

"جواز بقرار جمهوري".. السيسي يوافق على زواج مصري من تونسية

"جواز بقرار جمهوري".. السيسي يوافق على زواج مصري من تونسية