أخبار سوريا اليوم.. مقتل 55 عنصرا من تنظيم داعش فى سوريا

أخبار سوريا اليوم

ركزت أخبار سوريا اليوم على الاجتماع الطارئ للجامعة العربية لبحث تطورات الأوضاع فى مدينة حلب السورية، كما تناولت أخبار سوريا، عودة صحفيين أسبان كانوا مختطفين فى سوريا.>تعقد لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي للبرلمان العربي، اجتماعا طارئا في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة الاثنين 9 مايو ، لبحث تطورات الأوضاع في مدينة حلب السورية.

كما أفادت وكالتا الأنباء التركيتان "دوغان" و"الأناضول" الأحد بأن القصف المدفعى التركى أدى إلى مقتل 55 عنصرا من تنظيم داعش فى شمال سوريا. وأوضحتا أن المدفعية التركية على الحدود السورية استهدفت مساء السبت مواقع لتنظيم داعش فى شمال مدينة حلب ما أدى أيضا إلى تدمير ثلاث منصات إطلاق صواريخ وثلاث آليات.

أخبار سوريا اليوم

>كشف أحمد بن حلى نائب الأمين العام للجامعة العربية، خسائر سوريا خلال 5 سنوات، مؤكداً أنها تقدر بـ2 مليون و300 ألف ضحية بين قتلى ومصابين، و260 مليار دولار، فضلاً عن أن 83.3% من سكانها يعيشون تحت خط الفقر، و13 مليون و500 ألف شخص بينهم 6 ملايين طفل يحتاجون مساعدة عاجلة، فضلا عن تدهور الصحة والتعليم والخدمات، متابعاً: "الجيل القادم فى سوريا لا يعرف القراءة والكتابة، لأنه لم يدخل المدارس".

بينما وصل الصحفيون الإسبان الثلاثة الذين اختطفوا في سوريا إلى بلدهم، اليوم الأحد، بعدما تم الإفراج عنهم السبت الماضى. وأعلنت وسائل إعلام إسبانية أن طائرة عسكرية نقلت الصحفيين أنطونيو باملييجا، وخوسيه مانويل لوبيز، وأنخيل ساستري، الذين كانوا اختطفوا في حلب في شمال سوريا قبل نحو 10 أشهر، إلى القاعدة الجوية الإسبانية "توريخون"، التي تبعد 20 كلم إلى شرق مدريد.

من جانبه شكر الرئيس السوري، بشار الأسد، علي أكبر ولايتي، وزير الخارجية الإيراني السابق ومستشار المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، على ما وصفه بـ"ثبات الموقف الإيراني الداعم لسوريا"، ومن جانبه أشاد ولايتي بـ"قيادة" الأسد التي اعتبر أنه "لا مثيل لها في التاريخ،" وذلك خلال استقبال وفد ولايتي في دمشق، السبت.

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