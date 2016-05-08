بالصور.. القوى العاملة بأسوان توقع مذكرة تفاهم لتدريب وتأهيل الشباب بكندا

وقعت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، اليوم، الأحد، مذكرة تفاهم مع مؤسسة أم حبيبة لتدريب وتأهيل الشباب بجامعة سينيا بكندا.

حضر بروتوكول التوقيع، المستشار حسن الرداد، مدير مديرية القوى العاملة بأسوان، وأمل عبد الواحد، مدير مركز تعليم مؤسسة أم حبيبة، ووفد من جامعة سينيا بكندا، تحت إشراف مالك كوتاديا مدير مؤسسة أم حبيبة، واتفق الطرفان، خلال المذكرة مع جامعة سينيا بكندا، لتدريب الشباب وتأهيلهم لفرص العمل.

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