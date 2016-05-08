مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (2) أرسنال (2) سانشيز يتعادل للمدفعجية

يلتقي مانشستر سيتي بأرسنال في الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي.

أرسنال - بـ67 نقطة - يدخل المواجهة ثالثا، ويضع نصب عينه المركز الثاني الذي يحتله توتنام بـ70 نقطة حتى اللحظة، أما مانشستر سيتي صاحب الـ64 نقطة فهو في المركز الرابع ويأمل في الحفاظ على مركزه من هجوم الخامس مانشستر يونايتد صاحب الـ63 نقطة.

تعرف على تشكيل الفريقين من هنا

ويقدم FilGoal.com تغطية حية للقاء مانشستر سيتي وأرسنال.

ق86 رأسية من كوشيلني في العارضة لكن الحكم يشير للتسلل

ق79 ويلفريد بوني ويايا توريه يدخلا في صفوف سيتي بدلا من خيسس نافاس وفيرناندو

ق76 النني يغادر اللقاء ويدخل فرانسيس كوكلين بدلا منه

ق72 تشك يتألق ويبعد ركلة حرة من دي بروين لركنية

التشيلي انطلق من منتصف الملعب ولعب تمريرة ثنائية مع جيرو انتهت بانفراد سدد بعده كرة مقوسة في الشباك

ق68 جوووووووووول هدف رائع من سانشيز

ق67 ماذا تفعل يا والكوت! الجناح الإنجليزي يضيع انفراد برعونة

ق67 والكوت يمر من اليمين ويرسل عرضية أرضية يبعدها أوتاميندي قبل أن يضعها جيرو في المرمى

ق62 رأسية من جيرو بعد عرضية من اليسار لكن رأسية المهاجم الفرنسي فوق العارضة

ق60 ثيو والكوت يدخل بديلا لأليكس إيووبي

ق56 جووووووووووول دي بروين يسجل من تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء أخطأها تشك

استراحة

ق28: تشك ينقذ أرسنال من الهدف الثاني بعد خروجه من مرماه لإبعاد تمريرة بينية قبل أن تصل لأجويرو

ق25: تغيير للإصابة .. جاك ويلشير يدخل بديلا لداني ويلبيك في صفوف أرسنال.

شاهد هدفي اللقاء

ق10: أرسنال يتعادل برأسية من جيرو!

ق8: أجويرو يتقدم لسيتي بتسديدة قوية بين أقدام النني

بداية المباراة.