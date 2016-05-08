مباشر – الدوري الإسباني.. خماسية لبرشلونة وفارق هدف بين ريال وفالنسيا.. تعثر أتليتكو أمام ليفانتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة الـ37 من الدوري الإسباني. جولة مرتقبة للثلاثي الكبار.
برشلونة يواجه إسبانيول في دربي كتالونيا. فالنسيا يحل ضيفا ثقيلا على ريال مدريد. وأتليتكو مدريد يرحل لمواجهة ليفانتي.
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(لقطات المباريات)
بالفيديو - توريس يسجل ثاني أسرع هدف له في الدوري.. أتليتكو يضرب مبكرا بعد دقيقة و50 ثانية
بالفيديو – قف وصفق للمبدع الأرجنتيني..ميسي يسجل هدفا رائعا
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انطلاق المباريات
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** ريال مدريد 3-2 فالنسيا
ق80: أندريا جوميس يسجل الثاني لفالنسيا.
ق58: رونالدو يسجل الهدف الثالث للميرينجي.
ق56: رودريجو يسجل الأول لفالنسيا.
ق43: بنزيمة يسجل الهدف الثاني لريال مدريد.
ق26: رونالدو يسجل الأول لريال مدريد بتسديدة من حدود منطقة الجزاء.
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** برشلونة 5-0 إسبانيول
ق83: نيمار يسجل الخامس.
ق74: رافينيا يسجل الرابع.
ق61: سواريز يسجل الثالث لبرشلونة.
ق52: سواريز يعزز النتيجة.
ق8: ميسي يسجل الأول لبرشلونة.
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** ليفانتي 1-1 أتليتكو مدريد
ق31: كاسادياس يتعادل لليفانتي.
ق2: توريس يتقدم للأتليتي.
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