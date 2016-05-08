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فيديو – هل تعلم متى صنع النني هدفا في الدوري أخر مرة

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فيديو – هل تعلم متى صنع النني هدفا في الدوري أخر مرة فيديو – هل تعلم متى صنع النني هدفا في الدوري أخر مرة

أمام الكبار واصل التألق، محمد النني يصنع هدفا لأرسنال في مرمى مانشستر سيتي في قمة الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

صناعة النني هي الأولى له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي بقميص أرسنال، بعدما نجح من قبل في التسجيل لأول مرة ولكن في دوري أبطال أوروبا في مرمى برشلونة.

فنجح أوليفير جيرو في ترجمة عرضية من النني ليهز شباك السيتي.

شاهد صناعة النني لهدف أرسنال الأول عن طريق جيرو

أخر مرة نجح فيها النني في صناعة هدفا في مسابقة دوري جاءت مع بازل في الـ12 من شهر أبريل 2015.

وقتها صنع هدفا في مرمى زيورخ، وفاز بازل بخماسية مقابل هدف.

وقبل ذلك جاءت صناعة النني في هزيمة بازل أمام يانج بويز 4-2 في الـ22 من شهر فبراير 2015.

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فيديو اليوم السابع

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