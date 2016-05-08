الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا وتتكون بعض السحب شرقا بعد الظهر والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا بعد الظهر والمساء في عمق البحر للإمارات الشمالية وعلى بعض المناطق الداخلية المكشوفة وقد تكون مثيرة للغبار أحيانا وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 10 - 20 كم/ساعة خلال الصباح والليل وتكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 30 كم/ساعة بوجه عام بعد الظهر والمساء تصل 38 كم / ساعة أحيانا على المناطق المكشوفة وفي عمق البحر للإمارات الشمالية.

البحر .. خفيف إلى متوسط .. يضطرب أحيانا بعد الظهر والمساء في عمق البحر للإمارات الشمالية .. بارتفاع من قدم إلى قدمين وثلاثة أقدام قرب الساحل ومن قدمين إلى أربعة وخمسة أقدام بالعمق يصل ستة أقدام بعد الظهر والمساء شمالا .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثالثة و32 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الثامنة و 56 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة الثامنة و30 دقيقة مساء.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 42 28 75 15 .

> دبي 41 30 80 20 .

> الشارقة 41 27 80 20.

> عجمان 42 27 75 15.

> أم القيوين 43 26 75 15 .

> رأس الخيمة 43 26 65 15 .

> الفجيرة 38 29 85 35.

> العين 43 28 70 15 .

> ليوا 45 25 70 15 .

> الرويس 41 26 85 20 .

> السلع 40 26 85 25.

> دلما 38 27 85 35 .

> طنب الصغرى 37 28 85 35 .

> طنب الكبرى 37 28 85 35 .

> أبوموسى 37 28 85 35.