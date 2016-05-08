أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش -
8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
السفيرة عزيزة - قرارات الرئيس السيسي بعد تفجير الكنيستين -
"تموين الإسكندرية" تستعد لتسليم 4317 بطاقة ذكية للمواطنين -
بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه -
محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة" -
السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة -
الكنيسة تستبدل الداخلية بابناء الكنيسة لتفتيش حاضرى العزاء -
أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

Google+ Print
الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا وتتكون بعض السحب شرقا بعد الظهر والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا بعد الظهر والمساء في عمق البحر للإمارات الشمالية وعلى بعض المناطق الداخلية المكشوفة وقد تكون مثيرة للغبار أحيانا وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 10 - 20 كم/ساعة خلال الصباح والليل وتكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 30 كم/ساعة بوجه عام بعد الظهر والمساء تصل 38 كم / ساعة  أحيانا على المناطق المكشوفة وفي عمق البحر للإمارات الشمالية.

البحر .. خفيف إلى متوسط .. يضطرب أحيانا بعد الظهر والمساء في عمق البحر للإمارات الشمالية .. بارتفاع من قدم إلى قدمين وثلاثة أقدام قرب الساحل ومن قدمين إلى أربعة وخمسة أقدام بالعمق يصل ستة أقدام بعد الظهر والمساء شمالا .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثالثة و32 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الثامنة و 56 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة الثامنة و30 دقيقة مساء.

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    42       28              75       15 .
> دبي                        41      30              80       20 .
> الشارقة                   41      27              80       20.
> عجمان                    42      27              75       15.
> أم القيوين                43       26             75        15 .
> رأس الخيمة             43       26             65        15 .
> الفجيرة                   38       29             85       35.
> العين                     43       28              70       15 .
> ليوا                       45      25               70       15 .
> الرويس                  41      26               85       20 .
> السلع                    40       26               85       25.
> دلما                      38      27               85       35 .
> طنب الصغرى          37      28               85       35 .
> طنب الكبرى            37      28               85       35 .
> أبوموسى               37       28               85       35.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية