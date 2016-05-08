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بالصور.. قرية بنى هانى ببنى سويف تودع شهيد الشرطة فى حلوان وتندد بالإرهاب

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بالصور.. قرية بنى هانى ببنى سويف تودع شهيد الشرطة فى حلوان وتندد بالإرهاب بالصور.. قرية بنى هانى ببنى سويف تودع شهيد الشرطة فى حلوان وتندد بالإرهاب
شيع الآلآف من أهالى قرية بنى هانى، التابعة لمركز إهناسيا ببنى سويف، جثمان الشهيد أمين الشرطة علاء عيد حسين ضيف، الذى استشهد فجر اليوم فى الهجوم المسلح على قوة أمنية بمنطقة حلوان.

تقدم الجنازة نائب مدير الأمن ومأمور مركز شرطة إهناسيا ورئيس مركز إهناسيا وأهالى القرية وأسرة الشهيد، وردد المشيعون هتافات مناهضة للإرهاب، كما انهارت زوجة الشهيد بالبكاء أثناء تشييعة لمقابر الأسرة بقرية خورشيد.

وكان ضابط شرطة وسبعة أمناء قد استشهدوا بعدما أطلق إرهابيون النار عليهم بمنطقة حلوان، فجر اليوم.

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>قرية "بنى هانى" ببنى سويف تستعد لتشييع جنازة شهيد الشرطة بحلوان
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