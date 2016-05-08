احذر.. اللحوم والخمور يدمران الكبد

الخمور واللحوم من الأشياء المفضلة لدى الكثيرين، ومن الممكن أن يتم تناولهما مع بعضهما البعض، ما يمثل ضررًا على الصحة.

وقد ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن استهلاك الكحول واللحوم يمثلان ضررًا على الجهاز الهضمى والكبد والدماغ وينتج عنهما مشاكل صحية.

وأضاف أن شرب الكحول بجانب تناول اللحوم أو المنتجات الحيوانية الأخرى أكثر خطورة على الصحة وينتج عنهما التهاب وتلف فى الكبد بشكل سريع، وفى هذه الحالة لا يعمل الكبد بوظيفته بكفاءة وهى تصفية السموم منه.

ووفقًا للتقرير، أثبتت العديد من الدراسات أن خلط الكحول باللحوم أو ببعض المنتجات الحيوانية كالجبن والبيض وغيرهما، تكون سامة على الكبد وتؤدى إلى تلفه بشكل سريع، كما أن اللحوم تحتوى على مستويات عالية من الحديد يؤدى إلى زيادة الحديد فى الجسم ما يمثل ضررًا على الكبد.

وأشار التقرير إلى أن استهلاك اللحوم والكحول معًا، يرفعان من مستويات السموم الداخلية فى الجسم، كما أن نسبة الدهون فى الجبن واللحوم تمثل عبئًا ثقيلاً على الكبد.

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