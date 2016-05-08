أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش -
8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
السفيرة عزيزة - قرارات الرئيس السيسي بعد تفجير الكنيستين -
"تموين الإسكندرية" تستعد لتسليم 4317 بطاقة ذكية للمواطنين -
بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه -
محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة" -
السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة -
الكنيسة تستبدل الداخلية بابناء الكنيسة لتفتيش حاضرى العزاء -
أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

احذر.. اللحوم والخمور يدمران الكبد

Google+ Print
احذر.. اللحوم والخمور يدمران الكبد احذر.. اللحوم والخمور يدمران الكبد
الخمور واللحوم من الأشياء المفضلة لدى الكثيرين، ومن الممكن أن يتم تناولهما مع بعضهما البعض، ما يمثل ضررًا على الصحة.

وقد ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن استهلاك الكحول واللحوم يمثلان ضررًا على الجهاز الهضمى والكبد والدماغ وينتج عنهما مشاكل صحية.

وأضاف أن شرب الكحول بجانب تناول اللحوم أو المنتجات الحيوانية الأخرى أكثر خطورة على الصحة وينتج عنهما التهاب وتلف فى الكبد بشكل سريع، وفى هذه الحالة لا يعمل الكبد بوظيفته بكفاءة وهى تصفية السموم منه.

ووفقًا للتقرير، أثبتت العديد من الدراسات أن خلط الكحول باللحوم أو ببعض المنتجات الحيوانية كالجبن والبيض وغيرهما، تكون سامة على الكبد وتؤدى إلى تلفه بشكل سريع، كما أن اللحوم تحتوى على مستويات عالية من الحديد يؤدى إلى زيادة الحديد فى الجسم ما يمثل ضررًا على الكبد.

وأشار التقرير إلى أن استهلاك اللحوم والكحول معًا، يرفعان من مستويات السموم الداخلية فى الجسم، كما أن نسبة فى الجبن واللحوم تمثل عبئًا ثقيلاً على الكبد.


>اعمل صيانة لكبدك.. نظام غذائى لمدة 72 ساعة ينظف الكبد من السموم
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم