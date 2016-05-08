بالصور.. أمن سوهاج يُنفذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات فى مركز دار السلام

نفذت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، بإشراف اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، اليوم الأحد، بالاشتراك مع شرطة المرافق حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع مركز ومدينة دار السلام جنوب شرق المحافظة.

وقاد الحملة اللواء على الكاشف، رئيس فرقة الشرق والعقيد محمد حسين الشايب نائب مأمور مركز شرطة دار السلام، والعقيد هشام فوزى وكيل فرع بحث الشرق، والنقيب أحمد ماهر معاون مباحث مركز شرطة دار السلام.

وتمكنت الحملة من رفع كافة الإشغالات الموجودة بالشوارع الرئيسية والفرعية، التى تعيق حركة المرور وتتسبب فى حالات اختناق وتكدس.

كما شملت الحملة التى تم دعمها بمجموعات قتالية وقوات فض شغب إزالة كافة البروز والتعديات التى قام بها أصحاب المحلات زيادة عن الحد المسموح به طبقًا للتراخيص الحاصلين عليها من مجلس محلى دار السلام.

وعلى جانب آخر، ما زالت الحملة مستمرة بكافة شوارع مركز ومدينة دار السلام حتى نهاية اليوم، للتأكد على عدم عودة المتعدين من إقامة الإشغالات مرة أخرى.

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