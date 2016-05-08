بالصور.. وفد وزارة الإسكان ورئيس مياه مطروح يتفقدان العمل بمواقع الشركة

يزور وفد من وزارة الإسكان حاليًا محافظة مطروح، وكان فى استقبالهم اللواء مهندس شريف إبراهيم فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، وتم اصطحاب الوفد خلال زيارات ميدانية، لمتابعة الأعمال بمواقع الشركة، التى تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

وتابع الوفد سير الأعمال بالمواقع لسرعة إنهائها، اليوم الأحد، بمحطة الرميلة 1 لتحلية مياه البحر، التى تم الانتهاء منها مؤخرًا بتكلفة 240 مليون جنيه، والمقرر افتتاحها خلال الأيام المقبلة.

كما تفقد محطة التنقية والمعالجة للصرف الصحى بمنطقة الكيلو 10 شرقى مدينة مرسى مطروح، ومحطة تحلية مياه البحر بمدينة برانى.

وقال بيان شركة مياه مطروح، إنه من المقرر أن تستمر زيارة وجولات الوفد على مواقع الشركة، حتى غدٍ الاثنين، وزيارة مواقع شرق مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالى ومحطة جنوب العلمين ومدينة الحمام.

بالصور.."مطروح" تستعد لمواجهة أزمة مياه الشرب خلال الصيف بمحطة تحلية عملاقة بتكلفة 240مليون جنيه.. التجهيز لإنشاء محطة ثانية لمواجهة زيادة الاستهلاك.. والمحافظ:القضاء على مشكلة المياه بالتصدى للتعديات

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