أمين جامعة الدول العربية: حادث حلوان جريمة نكراء وندعم مصر فى تحدياتها

أدان الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشدة الجريمة النكراء التى ارتكبها إرهابيون ضد قوة أمنية فى ضاحية حلوان جنوب القاهرة، وأدت الى مقتل عدد من أفراد الشرطة المصرية.

وأعرب الأمين العام عن تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع جمهورية مصر العربية فى مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية التى تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدا على دعم جامعة الدول العربية الكامل للجهود التى تبذلها الدولة المصرية فى معركتها ضد الارهاب.

>وأعرب الامين العام عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا هذا الحادث الأليم.

سفارة أمريكا لدى القاهرة تدين هجوم حلوان وتؤكد دعمها لمصر بمواجهة الإرهاب