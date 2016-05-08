مركز السلام الدولى لحقوق الإنسان: يدين العملية الإرهابية على قوة أمنية بحلوان

أدان مركز السلام الدولى لحقوق الإنسان برئاسة "السفير فليب عجيب" العملية الإرهابية الخسيسة التى قام بها مجهولون أطلقوا النار على قوة أمنية بحلوان، مما أسفر عن استشهاد ضابط و7 أفراد شرطة.

وأكد " المركز " فى بيان له أن الإرهاب الأسود يطل برأسه من أن لآخر ليعبث فى الأرض فسادًا ويفسك الدماء التى حرم الله، فاستحق مرتكبوه بذلك اللعنة فى الدنيا والأخرة.

وأضاف " رئيس مركز السلام الدولى " أن الشعب المصرى سيكون دائما يدا واحدة فى مواجهة الإرهاب، وأن الجيش المصرى يستطيع حماية المواطنين من هذه العمليات الإرهابية الخسيسة.

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