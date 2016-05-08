سقوط 4 عاطلين بحوزتهم مخدرات فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، اليوم الأحد، بالاشتراك مع ضباط مباحث الأقسام فى حملات أمنية، من القبض على 4 عاطلين من تجار المخدرات، بحوزتهم كميات من الحشيش والأقراص المخدرة والبانجو بقصد الاتجار.

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز القنطرة غرب مفادها قيام المتهم "حسن.ع.س"، 25 سنة، عاطل مقيم أبو خليفة ــ دائرة المركز بالاتجار فى المواد المخدرة خاصةً نبات البانجو المخدر، حيث تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتحرى عنه سالف الذكر، أسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى (250 جرامًا)، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

كما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم أول مفادها قيام المتهم "محمد.ح.ع"، 33 سنة حاصل على دبلوم زراعة مقيم منشية الشهداء ــ دائرة قسم ثان بالاتجار فى المواد المخدرة، خاصةً الأقراص المخدرة، حيث تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتحرى عنه سالف الذكر، أسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته 30 قرصًا مخدرًا ومبلغ مالى قدره 125 جنيهًا، وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

ووردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم ثان، مفادها قيام المتهم "غريب.إ.ع" 26 سنة، عاطل مقيم عزبة الحلوس ــ دائرة مركز الإسماعيلية، بالاتجار فى المواد المخدرة خاصةً الأقراص المخدرة، حيث تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتحرى عنه سالف الذكر، أسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته 27 قرصًا مخدرًا ومبلغ مالى قدره 100 جنيه، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع.

كما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث مفادها قيام المتهم "محمد.إ.ج"، 28 سنة عاطل مقيم شارع الجمهورية ــ دائرة قسم ثان سبق اتهامه فى (5) قضايا بتهم "سرقة، مخدرات"، بالتردد على دائرة القسم والاتجار فى المواد المخدرة خاصةً جوهر الحشيش المخدر، وتم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتحرى عنه سالف الذكر، أسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته نصف فرش من جوهر الحشيش المخدر وزن حوالى (70 جرامًا) ومبلغ مالى قدره 700 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.

سقوط 3 عاطلين بحوزتهم مخدرات فى الإسماعيلية

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