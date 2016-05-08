انتشال جثة سائق سقطت سيارته النقل فى ترعة المريوطية بدائرة قسم كرداسة

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى التابعة للحماية المدنية بالجيزة، برئاسة اللواء مجدى الشلقانى مدير الإدارة، اليوم الأحد، جثة لسائق سيارة "ربع نقل" سقطت فى مياه ترعة المريوطية التابعة لدائرة قسم كرداسة، وتم تسليم الجثمان للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، تلقت بلاغا من غرفة النجدة بسقوط سيارة فى مياه ترعة المريوطية بكرداسة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء، ورجال الإنقاذ النهرى إلى المكان، وتم انتشال جثة السائق وتسلميها إلى ذويه بعد وصولها إلى المستشفى، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الحادث.

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