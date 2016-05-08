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القبض على 213 هاربا من أحكام قضائية فى حملة مكبرة بأسوان

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القبض على 213 هاربا من أحكام قضائية فى حملة مكبرة بأسوان القبض على 213 هاربا من أحكام قضائية فى حملة مكبرة بأسوان
قام ضباط إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان اليوم بحملة مكبرة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، شملت الجهود ضبط 213 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.

أسفرت الحملة عن ضبط المحكوم عليه "جابر. ص"، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى جناية سرقة بالسجن المشدد خمس سنوات، وضبط المحكوم عليه "إلياس. ج" والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى جناية حيازة سلاح نارى بالسجن ثلاث سنوات، وضبط المحكوم عليه "عبد الحميد.ع "، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى جناية استيلاء بالسجن المشدد خمس سنوات، وضبط المحكوم عليه "خالد . ع" المحكوم عليه فى 16حكم حبس جزئى، وضبط المحكوم عليه "أحمد . م" المحكوم عليه فى 12 حكم حبس جزئى.

وكان من نتائج الحملة ضبط 87 هاربا من جنح الحبس الجزئى، و18 هاربا من جنح الحبس المستأنف، كما أسفرت الحملة عن ضبط 55 شخصا، صادر ضدهم أحكام بالغرامات، و 50 محكوما عليهم فى جنح المخالفات بإجمالى مبالغ محصلة 1440 جنيها.

تم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة، وجارى إحالتهم للنيابات المختصة لاتخاذ إجراءات تنفيذ هذه الأحكام.

وفى نفس السياق، تمكنت مأمورية أمنية من رجال مباحث قسم أول أسوان اليوم من ضبط عاطل لحيازته كمية من مخدر البانجو بقصد الإتجار، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة.

وورد إخطار إلى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان يفيد بإلقاء ضباط وحدة مباحث قسم أول أسوان القبض على المتهم " خليفة .م " - 30 سنة عاطل المحكوم عليه فى جناية مخدرات بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وبحيازته كيلو ونصف من نبات البانجو المخدر.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار حسبما أفادت الشرطة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2779 لسنة 2016 إدارى قسم أول أسوان، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

ضبط 401 مخالفة مرورية بأسوان منها 5 حالات قيادة تحت تأثير المخدر
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