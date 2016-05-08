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القبض على عاطل هارب من 10 أحكام قضائية فى الإسماعيلية

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القبض على عاطل هارب من 10 أحكام قضائية فى الإسماعيلية القبض على عاطل هارب من 10 أحكام قضائية فى الإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث تنفيذ الأحكام من القبض على عاطل هارب من 10 أحكام قضائية فى أبو صوير بالإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بالقبض على المتهم "يوسف.أ.ى" 37 سنة، عاطل، ومقيم الواصفية - دائرة مركز أبو صوير والمطلوب التنفيذ عليه فى (10) أحكام قضائية بلغ إجمالى العقوبة 6 ســنوات بتهم (تبديد، إيصال أمانة)، وبمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضدره، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، تم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

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