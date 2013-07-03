الداخلية :نجحنا فى وقف اشتباكات بين السرايات



> أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن قوات الأمن نجحت فى السيطرة على الاشتباكات التى شهدتها منطقة بين السرايات بالجيزة مساء اليوم والفصل بين الطرفين.

وقال وزير الداخلية فى إن قوات الأمن تحاول حاليا اقناع المعتصمين من القوى الاسلامية بفض اعتصامهم ومغادرة محيط جامعة القاهرة؛ لضمان عدم تجدد الاشتباكات مرة أخرى، مؤكدا أن اجهزة الامن تقوم حاليا بتحرياتها لتحديد المتهمين وضبطهم على الفور.

وأضاف أنه قام خلال جولة له بمحيط منطقة الاشتباكات بالمرور على الخدمات الأمنية والتمركزات الثابتة بالشوارع المؤدية الى ميدان التحرير؛ للتأكد من حسن انتشارها وانتظامها، للحيلولة دون وقوع أى تماس بين المؤيدين للرئيس مرسى والمعارضين له بميدان التحرير، لأنه لو حدث تماس فسوف تكون نتائجه كارثية حسب قوله.

وأعلن وزير الداخلية عن القاء القبض على 5 أشخاص ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين أسفل منزل المرشد العام للجماعة بالتجمع الخامس وبحوزتهم فرد خرطوش، وطبنجة بلى، و15 طلقة، وعصا، وساطور، ودروع واقية، وعصى غليظة وعصا كارتيه، مشيرا الى انه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وحول زيارته للمقدم ساطع النعمانى نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور الذى أصيب بطلق نارى برأسه مساء اليوم اثر قيام قناص باطلاق النار عليه من أعلى كلية التجارة بجامعة القاهرة، أكد وزير الداخلية أن حالته الصحية مازالت خطرة، وانه وجه الطاقم الطبى المشرف على علاجه بمستشفى الشرطة بالعجوزة بتوفير كافة اوجه الرعاية الطبية اللازمه له، بالإضافة الى استعداده لتسفيره للخارج فورا فى حالة استدعاء حالته السفر.