باحثون بريطانيون: أحدث صيحة لعلاج الإمساك باستخدام الكهرباء

مفاجأة كبيرة كشفت عنها مؤخرا الأبحاث الطبية الحديثة، حيث أكدت أنه من الممكن علاج الإمساك الذى لا يستجيب للأدوية أو تغيير العادات الغذائية باستخدام الكهرباء، وهو ما يعد أمرا مثيرا للغاية.

وتمكن فريق من الباحثين بجامعة ليدز البريطانية من تطوير التقنية العلاجية الجديدة، وتعتمد على زرع سلك صغير تحت الجلد فى أسفل الظهر بالقرب من عظمة العصعص، حيث يصدر السلك إشارات كهربية طفيفة تعمل على تحفيز الأعصاب العجزية، التى تنقل المعلومات والإشارات العصبية من المخ إلى أسفل منطقة الجهاز الهضمى.

وأوضح التقرير الذى نشر مؤخرا بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن السلك مثبت فى أعلاه شريحة تتصل بجهاز مولد خارجى يعمل على تنشيط الأعصاب المحيطة بمنطقة أسفل الظهر، وهو يثبت فى الحزام الذى يرتديه الشخص المصاب بالإمساك.

وتبلغ تكلفة هذه العملية 13 ألف جنيه إسترلينى، وكشفت التجارب الإكلينيكية أن نسب النجاح بلغت 60% تقريبا، حيث تخلص 6 من كل 10 أشخاص من الإمساك، رغم أنهم استنفذوا الحلول العلاجية الأخرى ولم تُجدى نفعا معهم.

جدير بالذكر أن الخطوة الأولى فى علاج الإمساك هى تناول كميات كبيرة من المياه والأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات والفواكه، مع ممارسة الرياضة، وحال فشلها فى علاج الإمساك فيمكن حينها اللجوء إلى الحلول الدوائية الأخرى، وتوجد حاليا تقنيات علاجية عديدة لعلاج الإمساك ولكنها أقل تطورا.

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