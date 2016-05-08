ايندهوفن يتوج بطلًا للدوري الهولندي للمرة الثانية على التوالي

توج نادي ايندهوفن، اليوم الأحد، بلقب الدوري الهولندي للمرة الثانية على التوالي، بعد الفوز على زفولة 1/3، وتعادل ملاحقه نادي أياكس مع غرافشاب بهدف لمثله، في مباريات الأسبوع الـ 34 والأخير من منافسات الدوري الهولندي هذا الموسم.

ودخل ايندهوفن المباراة وهو في المركز الثاني خلف اياكس المتصدر بفارق الأهداف، وبعد فوز حامل اللقب ارتفع رصيده إلى 84 نقطة ، فيما ارتفع رصيد اياكس إلى 82 نقطة، ليتوج ايندهوفن باللقب رسميًا.

وتقدم يورجن لوكاديا لآيندهوفن بهدف في الدقيقة 34، ثم أضاف لوك دي يونج، الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 43 و67 على التوالي، وتكفل أواسيم بوي بتسجيل الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 66 من عمر المباراة.