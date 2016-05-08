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57 سفينة تعبر اليوم قناه السويس بحمولة 2.9 مليون طن

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57 سفينة تعبر اليوم قناه السويس بحمولة 2.9 مليون طن 57 سفينة تعبر اليوم قناه السويس بحمولة 2.9 مليون طن

عبور 47 سفينة بقناة السويس – أرشيفية

قال طارق حسنين، المتحدث الرسمي لهيئة قناة السويس، إن 57 سفينة عبرت، اليوم الأحد، قناة السويس من الاتجاهين بإجمالي حمولة 2.9 مليون طن.

وأضاف حسنين، في تصريحات صحفية، أن عدد السفن القادمة من اتجاه الشمال بلغ نحو 35 سفينة بإجمالي حمولة 1.8 مليون طن، أما من الجنوب فشهد عبور 22 سفينة بإجمالي حمولة 1.1 مليون طن.

يذكر أن أكبر سفينة عبرت القناة من الشمال هي سفينة الحاويات الدنماركية العملاقة MARGRETHE MAERSK قادمة من أسبانيا في طريقها إلى ماليزيا بحمولة 200 ألف طن.. أما من الجنوب فكانت أكبر سفينة هي سفينة الحاويات الفرنسية CMA CGM AMERIGO VESPUCCI، بحمولة 163 ألف طن.

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