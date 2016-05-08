تحليل في الجول - محمد عمارة: الدوري حُسم للأهلي رغم الخسارة.. الزمالك سيتعثر مجددا

قال محمد عمارة نجم الأهلي السابق لـFilGoal.com إن خسارة الفريق من نظيره وادي دجلة بالدوري المصري الممتاز السبت لن تؤثر على حظوظه في الفوز باللقب هذا الموسم.

وكان الأهلي قد خسر بهدف في الدقيقة 95 من عمر اللقاء سجله جونيور مابوكو مهاجم وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري المصري ليتجمد رصيد الأهلي عند 59 نقطة في المركز الأول بفارق 8 نقاط عن الزمالك في المركز الثاني.

وصرح عمارة لـFilGoal.com "الخسارة لن تؤثر على الدوري، الأهلي حسم اللقب عمليا وتقلص فارق النقاط لن يهدي الزمالك الدرع".

وأضاف "الخسارة لن تدفع الأهلي للانهيار وفقدان موقعه في المنافسة على اللقب".

وتابع "الزمالك سيخوض مواجهات قوية وسيفقد المزيد من النقاط في الفترة القادمة".

وتطرق للحديث عن أسباب الخسارة "مجرد أسباب عادية وليست تقصيرا من اللاعبين، هذه كرة القدم".

وأتم "حينما تواجه خصما عنيدا وقويا هذه هي الكرة بالإضافة إلى أن التوفيق ابتسم لدجلة في اللحظات الأخيرة".