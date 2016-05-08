شخصية طفلك حسب موسم ولادته

لطالما تحدث الفلكيون عن تأثير شهر الولادة بشخصية المولود والتي نفاها العلماء لفترة طويلة. ولكن مؤخراً أخذت بعض الدراسات تتجه نحو تأثير موسم الولادة على شخصية الطفل. في دراسة أجرتها جامعة هارفارد الأميركية تبين أن هنالك سمات مشتركة بين الأطفال الذين ولدوا في موسم معين. نختصر لك هذه الدراسة بنقاط لشخصية كل طفل حسب موسم ولاته:

مواليد فصل الشتاء:

- يتمتعون بطبيعية أكاديمية ومحبة للتعلّم.

- يتمتعون بصحة وذكاء أوفر من مواليد غيرهم.

- يرجع الباحثون أن السيدات الحوامل في فصل الصيف والخريف يتناولن الفواكه والخضر بشكل أكبر مما يعود بالفائدة على الجنين ونمو صحته وهذا يفسر نجاح مواليد موسم الشتاء.

- مواليد هذا الموسم مغامرون فقط في مرحلة الشباب ويهدؤون بعد عمر 45.

- قوة النظر لدى مواليد الشتاء قوية.

- لا يعانون من تبدل المزاج السريع.

مواليد فصل الربيع:

- المواليد الذكور في موسم الربيع يكونون أكثر إصرارا من غيرهم.

- يكونون أكثر سعادة من غيرهم، ويرجع الباحثون السبب لتعرض الحامل لأشعة شمس الصيف بعد الحمل وهذا يدفع بالهرمون المتحكم بتعديل المزاج والإحساس بالتوازن

- يشعرون بأنهم محظوظون أكثر من غيرهم.

- وفقا لبحث أسترالي أن المواليد ما بين شهر مارس ويونيو يكونون أكثر طولاً من غيرهم.

مواليد فصل الصيف:

- مواليد برج الصيف يكونون إيجابيين جداً.

- متقلبو المزاج

- المولودات الإناث يتمتعن بصحة أفضل من غيرهن في مرحلة الشباب.

- مرحلة البلوغ تتأخر لدى مواليد الصيف.

- قد يعانون من الحساسية أكثر من غيرهم. فوفقا للأبحاث والدراسات، نصف مواليد الصيف يعانون من الحساسة من بعض أنواع الطعام أو الجو.

مواليد فصل الخريف:

- واثقون من أنفسهم

- هنالك إحصائيات أظهرت أن انجح محترفي لعبة كرة القدم هم من مواليد موسم الخريف. وهذا بسبب لياقتهم البدنية العالية، سرعتهم في الجري والقفز.

- يتمتعون بعمر طويل. فوفقا لبعض الأبحاث، أن غالبية المعمرين الذين يصلون إلى عمر المئة هم من مواليد موسم الخريف.