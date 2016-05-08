التصميم المناسب لغرفة طفل من ذوي الاحتياجات خاصة؟

عند تصميم غرفة طفل سليم لا بد من العناية والحرص في اختيار الألوان والأثاث، فكيف يكون الحال عند تصميم غرفة طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ فتصميم الفراغ المخصص له، والتركيز على المواد المستخدمة والألوان والمساحات، ودراسة كل ما يؤثر عليه سلباً وإيجاباً، من أهم الضروريات، لسلامته أولاً ولأشعاره أنَّه لا يختلف عن الأطفال الآخرين.



«سيدتي نت» التقت باختصاصيَّة علم النفس ومصممة الديكور، سارة صالح الهندي، لتطلعك على أهم النقاط التي لا بد من الانتباه لها في تصميم غرفة طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة.

* ما لألوان التي توثر إيجاباً أو سلباً في نفسيَّة الطفل:

- استخدمي الألوان التي تحفِّز الطفل وتساعده على انبعاث الطاقة الإيجابيَّة، وتشعره بالراحة والطمأنينة مثل ألوان الطبيعة، والألوان الباردة كاللون الأخضر والأزرق.

- ابتعدي عن الألوان التي لها تأثير سلبي في سلوك الطفل ونفسيته، فهي تسبب القلق والتوتر والنشاط الزائد، وهذه الألوان تعرف بالألوان الناريَّة مثل الأحمر والبرتقالي. لذلك يجب الابتعاد عنها قدر المستطاع.

- لكي تزيدي من مهارة الطفل في التعلم فإنَّه يمكننا أستخدام الإطارات أو الرفوف أو رسومات بألوان مختلفة بحيث يكون كل إطار يشير إلى لون محدَّد ويطلق عليه اسم اللون الذي يحتويه فبذلك يثبت اسم اللون في ذهن الطفل.

* أما من ناحية الديكور العام المحيط بالطفل من ذو الاحتياج الخاص فإليك الآتي:

- عدم الإكثار من الأشياء اللامعة لكيلا تسبب للطفل تشتت الانتباه، وعدم التركيز. ويمكن وضع مكتبة صغيرة في غرفة الطفل لتساعده على تنمية فكره وحب القراءة.

- اهتمي بالخزائن، فمن الضروري استخدام أبواب خزائن سحابة، حتى يتمكَّن الطفل من فتحها بسهولة، وكذلك لتوفير المساحة، وهذا يعزِّز لدى الطفل اعتماده على نفسه في إدارة شؤونه الخاصة ويشجعه على التوازن والحركة.

- أحرصي على الاهتمام بأرضيَّة الغرفة بحيث تكون سهلة التنظيف ومريحة، مثل أرضيات فينيل، والابتعاد عن الأرضيات التي تسبب الانزلاق، إذا كانت الأرضيَّة من السجاد فيجب أن تكون شعرات السجاد قصيرة ليسهل للمقعد المتحرِّك الحركة.

- أعلمي أنَّ الطفل من ذوي الاحتياج الخاص يحتاج إلى اللعب، فهو يساعده على التطور ويمنع من ضمور عضلاته وزيادة وزنه، لذلك يجب تخصيص مساحة في غرفة الطفل أو خارج المنزل لتكون مكاناً لتفريغ الطاقة ومساعدته على التعلم بسهولة، ويفضل وضع حوض رملي في فناء المنزل لتفريغ طاقة الطفل.

- الطفل من ذو الاحتياج الخاص يحتاج إلى التشجيع والتحفيز أكثر من غيره. لذلك ينصح بوضع لوحة تعزيز في غرفه أو في مكان ظاهر في المنزل لوضع إنجازات الطفل المدرسيَّة وذلك لتشجيعه من قبل أفراد أسرته.

- حاولي أن تكون جميع الأقمشة في الغرفة غير قابلة للاشتعال أو بطيئة الاشتعال، والتخلص من جميع الإكسسوارات، التي تدخل في تصنيعها مواد تصدر غازات قاتلة في الحال الحريق لا سمح الله.