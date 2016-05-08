أطعمة تقي طفلك من نقص الحديد

يتعرض الطفل لنقص في الكثير من العناصر الغذائية التي تشمل الفيتامينات والأملاح المعدنية والتي تؤثر على صحته من كل النواحي، فيتأثر نشاطه الذهني والحركي أيضاً، في هذه الحالة لابد من تحديد نوع النقص الموجود لديه ونسبته لتحديد العلاج الملائم، وكذلك ينصح بضرورة توفير الغذاء الغني بالعنصر الناقص في غذائه كأحسن طريقة لتعويض جسمه ما يحتاجه قبل اللجوء للمكملات الغذائية، خاصة أن بعضها يكون غير مستساغ الطعم.

"سيدتي وطفلك" التقت بالدكتورة شيماء حمودة؛ حيث شرحت عن أعراض نقص بعض هذه العناصر، وأهم الأغذية المتوافرة فيها كالتالي:

من أهم الأمراض التي يسببها نقص الحديد لدى الطفل هو فقر الدم، ومن أعراض الإصابة به:

- شحوب اللون والتعب السريع والهزال والصداع، وارتفاع ضربات القلب مع انخفاض تحصيله المدرسي.

أطعمة مناسبة.

- اللحوم: وتقع في أول القائمة وخصوصاً اللحوم الحمراء.

- الحليب: المضاف له العناصر الغذائية، والمعروف المصدر من حيث جودته.

- العدس في حال عدم توفر اللحوم الحمراء.

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- يعصر الليمون على الفول والسبانخ؛ لتسهيل امتصاص الحديد منها.