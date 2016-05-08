رئيس مجلس النواب: لا يتصور أن تكون نقابة الصحفيين إلا داعمة للقانون

ألقى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بيانا باسمه أمام جلسة اليوم الأحد بشان المناقاشت التي دارت حول الأزمة المثارة حاليا بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية.

وقال عبد العال لقد استمعنا لما دار من مناقشات بشان أحداث النقابة ومؤسسات الدولة وهى مؤسسات لا تتعارض أو تتصادم بل تتعاون وتتكامل في إطار من الوحدة العضوية تحت مظلة الدستور واحترام الحدود بين السلطات .

وأضاف أن مصر دولة مؤسسات والشعب هو مصدر السلطات ولاعصمة لاحد فوق القانون والجميع يعلم أن المجلس يعي ويقدر حرية الصحافة وليس هناك اى مساس بهذه الحريات فى الموضوع الذي ناقشه المجلس.

واستطرد عبد العال انه من خلال استعراض الموضوع فان الوقائع واضحة وتحكمها حدود القانون وليس السياسية وباختصار فنحن أمام أحكام قضائية واجبة النفاذ ويتعين على الجميع عدم عرقلتها بل من الواجب معاونة القائمين على تنفيذها وعلينا ان ندرك أن نقابة الصحفيين ولها التقدير والاحترام من أشخاص القانون العام لا يتصور ولا يقبل إلا أن تكون ومجلسها إلا داعمة للقانون ..ومن هذا المنطلق أقول أن استخدام عبارات مثل اقتحام وانتهاك حرمة هي تعبيرات تتضمن مبالغة قد لا تعرض لما حدث.. كما أن دخول المكلفين بتطبيق القانون للقبض على المطلوبين لا يعنى انه قد حدث تفتيش وليس للنقابة الحق في توفير ملاذ للمطلوبين للعدالة أو من صدر بحقه أمر ضبط وإحضار ولا يجب أن نسمح لاحد أن يتدخل لتحقيق أغراض سياسية لا تخفى على احد.

وقال رئيس مجلس النواب انه لا عصمة لاحد فوق القانون واحترام القانون والقرارات القضائية واجب وحرية الرأي والتعبير محفوظة ويجب أن نتصرف جميعا بحرية مسئولة والتي تعلى من المصلحة العامة فى مفهومها الأوسع والأعم لأننا أمام مرحلة لا تحتمل افتعال الأزمات بل يتعين بذل كل جهد ممكن من الجميع من اجل استقرار البلاد والدفع بها نحو النمو.. فلا تنمية ولا نمو فى جو يسوده القلق والأزمات.

وأضاف أني كلى ثقة من أن هذه الأحداث زادتنا قوة وحكمة وجعلتنا نفهم الصورة بشكل أوضح وعلى يقين بان صوت الحق سوف يعلو ولا نسمح لاحد بإستغلال الأزمات بين المؤسسات واعتقد أن هذه المسالة اخذت وقتا من البحث واقترح تكليف لجنة الثقافة والإعلام بدعوة من تراه من الأطراف المعنية لراب الصدع وعرض تقريرها على المجلس.

وعقب ذلك اعلن عبد العال رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في السادسة من مساء اليوم.

أ ش أ