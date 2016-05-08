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الجامعة العربية تدين الجريمة النكراء التي ارتكبها إرهابيون ضد قوة أمنية بحلوان

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الجامعة العربية تدين الجريمة النكراء التي ارتكبها إرهابيون ضد قوة أمنية بحلوان الجامعة العربية تدين الجريمة النكراء التي ارتكبها إرهابيون ضد قوة أمنية بحلوان

الدكتور نبيل العربي

أدان الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية بشدة الجريمة النكراء التي ارتكبها إرهابيون ضد قوة أمنية في ضاحية حلوان جنوب القاهرة وادت إلى مقتل عدد من أفراد الشرطة المصرية.

وأعرب الأمين العام عن تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع جمهورية العربية في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدا على دعم جامعة الدول العربية الكامل للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في معركتها ضد الإرهاب.

وأعرب الأمين العام عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا هذا الحادث الأليم.

أ ش أ

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