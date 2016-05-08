18 مايو.. انطلاق مبادرة «صحتك أمانتك» للعناية بالصحة النفسية والجسدية للمرأة

تنطلق مبادرة “صحتك أمانتك”، والتي تستهدف العناية بالصحة النفسية والجسدية للمرأة في مختلف الأعمار، وذلك يوم 18 مايو المقبل خلال احتفالية بمنطقة الشيخ زايد.

ويحضر انطلاقة المبادرة عددًا من الفنانين، ومنهم الفنانة بشرى، رزان المغربي، وإيمان أيوب، والإعلامية رنا عرفة وممدوح الشناوي، والإعلامية هويدا أبو هيف مقدمة برنامج التفاح الأخضر، بالإضافة إلى Fashion Show لأحدث أزياء الحوامل، فقرة موسيقية و مأدبة عشاء في A Table capital Business Mall in Zayed.

قال الدكتور عمرو عباسي، استشاري أمراض النساء والتوليد، والباحث في مجال الصحة الإنجابية بالمركز القومي للبحوث، إن الكثير من الأمراض والمشاكل التي تصيب المرأة المصرية هي في الأصل تحدث بسبب اللامبالاة والإهمال.

وأضاف “عباسي”، إلى أن الحملة تهدف إلى دعم المرأة في كافة النواحي الصحية والنفسية من خلال التعاون مع عدد من المؤسسات المصرية والعربية المهتمة بقضايا المرأة.

وأَشار “بعاسي” إلى أن المرأة المصرية هي أساس الأسرة، وهي تهتم بكل فرد فيها لكنها تنسي نفسها في النهاية، والهدف من الحملة زيادة الوعي بالقضايا والأمراض التي تصيبها، وكيفية الوقاية منها.

يقام اللقاء بالتعاون مع نادي روتاري 6 أكتوبر برئاسة الدكتورة نرمين نديم، وسيبدأ بكلمة من الدكتور عمرو العباسي، بالإضافة إلى كلمة للدكتورة سارة أبو النجا عضو الجمعية المصرية للسمنة، والتى ستتحدث عن مخاطر السمنة، وأهمية التغذية السليمة للمرأة، ويشارك الدكتور محمد عماد استشارى تجميل الأسنان والتركيبات الثابتة.