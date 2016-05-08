«خلاصة الكلام» يفتح ملف الرشوة وكيفية القضاء عليها

كتبت – إنجي لطفي

يفتح الإعلاميان خليل جمال وممدوح الشناوي مذيعا برنامج “خلاصة الكلام” المذاع على قناة الحياة ملف “الرشوة”، التي انتشرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة بين عدد من أطياف المجتمع المصري.

يستضيف البرنامج خلال الفقرة بعض سيدات الأعمال اللائي تعرضن للرشوة، ويكشفون عن أخطر المشاكل التي تعرضوا لها منذ تأسيس مشاريعهم إلى الأن، وما هي أخر المصطلحات التي يستخدمها المرتشين لإبتزاز المواطنين دون طلب الرشوة منهم بشكل مباشر.

ويستضيف البرنامج خلال فقرته الثانية مجموعه من المتخصصين في مكافحة الفساد والرشوة من بينهم المستشار محمد القاضي، رئيس الحملة الشعبية لمقاطعة الرشوة والعميد خالد الشال المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية ورئيس مؤتمر نعم للاصلاح الاجتماعي وعدد من الخبراء والمتخصصين للبحث في كيفية القضاء على تلك الظاهرة.

يذكر أن برنامج خلاصة الكلام يذاع كل ثلاثاء في تمام الساعة 11 مساء على قناة الحياة 1.