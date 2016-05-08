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أرقام في الجول - عادل جمعة يضيف جبهة جديدة للزمالك

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أرقام في الجول - عادل جمعة يضيف جبهة جديدة للزمالك أرقام في الجول - عادل جمعة يضيف جبهة جديدة للزمالك

هل يتحول محمد عادل جمعة إلى حل الزمالك السحري على الجبهة اليسرى؟ مباراة غزل المحلة قد تجيب عن ذلك الأمر بالإيجاب.

ظهير المصري البورسعيدي السابق قدم أداءا لا بأس به دفاعا (ليس أفضل من حمادة طلبة في هذا الأمر) إلا أنه أضاف بعدا هجوميا افتقده الزمالك لفترات طويلة من الجانب الأيسر.

فماذا قدم جمعة في المباراة؟

محمد عادل جمعة وصل ولعب 4 كرات عرضية، لكن واحدة فقط وصلت لزميل.

أمام نفس المنافس في الدور الأول، لم يفلح حمادة طلبة سوى في لعب عرضية واحدة ولم تصل لزميل، وذلك في المباراة التي انتهت بفوز الأبيض 5-0.

وحقق عادل جمعة نسبة تمريرات قصيرة سليمة تصل لـ80%، واستطاع الحصول على الكرة من لاعبي الخصم 11 مرة كاملة.

ولكنه على الجانب الأخر، فقد الكرة 3 مرات منها واحدة جائت تحت الضغط.

كل عرضيات عادل جمعة أتت من الثلث الأخير في الملعب، ما يعني وصوله بشكل متكرر وإعطاء الزمالك متنفس هجومي غائب على الناحية اليسرى.

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