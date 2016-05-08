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ضبط 464 طلقة «جرينوف» بحوزة راكب بميناء سفاجا‎

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ضبط 464 طلقة «جرينوف» بحوزة راكب بميناء سفاجا‎ ضبط 464 طلقة «جرينوف» بحوزة راكب بميناء سفاجا‎

طلقات جرينوف – أرشيفية

ضبطت جمارك ميناء سفاجا البحري، اليوم الأحد، ٤٦٤ طلقة من سلاح الجرينوف قبل دخولها البلاد، بحوزة راكب قادم من على متن إحدى العبارات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة، لتتولى التحقيق، حسبما أفاد مراسلنا.

وبدأت الواقعة، أثناء تفتيش الركاب، حيث اشتبه مأمور الجمرك، في أحد الركاب، وقام بتبليغ المدير العام للجمارك، وبناءً عليه أمر محمد إسماعيل، مدير إدارة تفتيش الركاب، بتشكيل لجنة مكون من ” مصطفى حمدي رشاد، علاء شمندي، وعطية نصار”.

وتم استخراج طلقات الجرينوف بحوزة الراكب، قبل توجهه لمحل إقامته بمحافظة قنا.

كما تم القبض على الراكب، وتحرير محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة، للتحقيقات.

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أونا

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