صور.. محافظ سوهاج يقرر إحالة رئيس حي شرق ومعاونيه للتحقيق‎

قرر الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إحالة رئيس حي شرق سوهاج، ومعاونيه، للتحقيق لوجود كسر بأحد مواسير المياه بشارع التحرير أمام برج الآثاريين، والذي لم يتم إصلاحه منذ أسبوعين.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور أيمن عبد المنعم لحي شرق سوهاج، ظهر اليوم الأحد .

وكلف “عبدالمنعم”، رئيس الحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالبدء الفوري في إصلاح الماسورة، وأصر على التواجد، والاشراف على عملية الإصلاح، والصيانة، لحين الانتهاء منها .

وشدد المحافظ، على أهمية إصلاح أي كسر في مواسير المياه أو خطوط الصرف الصحي، نظرًا لما تسببه من تجمع للمياه، وانتشار للأوبئة.