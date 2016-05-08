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صور.. محافظ سوهاج يقرر إحالة رئيس حي شرق ومعاونيه للتحقيق‎

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الماسورة المكسورة شرق سوهاج

الماسورة المكسورة بحي شرق سوهاج

قرر الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إحالة رئيس حي شرق سوهاج، ومعاونيه، للتحقيق لوجود كسر بأحد مواسير المياه بشارع التحرير أمام برج الآثاريين، والذي لم يتم إصلاحه منذ أسبوعين.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور أيمن عبد المنعم لحي شرق سوهاج، ظهر اليوم الأحد .

وكلف “عبدالمنعم”، رئيس الحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالبدء الفوري في إصلاح الماسورة، وأصر على التواجد، والاشراف على عملية الإصلاح، والصيانة، لحين الانتهاء منها .

وشدد المحافظ، على أهمية إصلاح أي كسر في مواسير المياه أو خطوط الصرف الصحي، نظرًا لما تسببه من تجمع للمياه، وانتشار للأوبئة.

الماسورة المكسورة شرق سوهاج

الماسورة المكسورة بحي شرق سوهاج

الماسورة المكسورة شرق سوهاج

الماسورة المكسورة بحي  شرق سوهاج

الماسورة المكسورة شرق سوهاج

الماسورة المكسورة بحي  شرق سوهاج

 

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