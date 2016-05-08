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المرصد السورى: 119 قتيلا حصيلة قتلى المعارك فى ريف حلب الجنوبى

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المرصد السورى: 119 قتيلا حصيلة قتلى المعارك فى ريف حلب الجنوبى المرصد السورى: 119 قتيلا حصيلة قتلى المعارك فى ريف حلب الجنوبى

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، والذى مقره لندن، ارتفاع أعداد القتلى بريف حلب الجنوبى إلى 119 من عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وعربية وآسيوية، ومقاتلى جبهة النصرة والفصائل المقاتلة الذين قضوا خلال المعارك المستمرة بريف حلب الجنوبى منذ الخامس من الشهر الجارى.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن، وفقا لقناة العربية الاخبارية اليوم الأحد، أن عدد قتلى قوات النظام والمسلحين الموالين لها بلغ 62 قتيلا بينهم 20 إيرانيا ضمنهم 13 مستشارا، و6 عناصر من ميليشيات حزب الله اللبنانى، و15 عنصرا أفغانيا، و8 عناصر عراقية، و13 من قوات النظام.
>وأشار عبد الرحمن إلى أن ما لا يقل عن 57 مقاتلا من جبهة النصرة وجند الأقصى والفصائل المقاتلة لقوا مصرعهم فى الاشتباكات ذاتها .

من ناحية أخرى، وبعدما شمل وقف إطلاق النار مدينة حلب بجهد أميركى- روسى مشترك ومددت الهدنة لـ72 ساعة إضافية، بدأت الحياة تعود تدريجيا إلى طبيعتها فى المدينة التى عاشت أياما من القصف الوحشى من طائرات النظام وطائرات سلاح الجو الروسى.
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