التحالف يشن 25 غارة على أهداف لداعش فى سوريا والعراق

قال الجيش الأمريكى اليوم الأحد أن الولايات المتحدة وحلفاءها شنوا 17 غارة جوية على تنظيم داعش فى العراق كما استهدفت ثمانى ضربات التنظيم فى سوريا أمس السبت.

وأضاف الجيش فى بيان أن ست ضربات ضد التنظيم فى العراق وقعت قرب الموصل وأصابت أربع وحدات تكتيكية ودمرت أربع عربات.

وقال الجيش أن التحالف وجه فى سوريا ثلاث ضربات قرب مارع. وأصابت هذه الغارات ثلاث وحدات تكتيكية للتنظيم ودمرت ثلاثة مواقع قتالية.

>